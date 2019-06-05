شكرا لقرائتكم خبر عن رودريجيز يعود لصفوف ريال مدريد مجدداً والان مع التفاصيل
يعود الكولومبي خاميس رودريجيز، لصفوف ريال مدريد الأسباني، مجدداً، بعدما أعلنت إدارة بايرن ميونخ الألماني الذي كان يلعب إليه اللاعب على سبيل الإعارة من ريال مدريد، عدم تفعيل خيار الشراء النهائي في عقد اللاعب، بعد موسمين قضيهم اللاعب في صفوف بايرن ميونخ.
وصرح كارل هانز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن، أن رودريجيز ساهم في تحقيق لقب الدوري الألماني مرتين ولقب الكأس، وكان اضافة قوية للفريق، ولكن رغبة اللاعب في عدم شراءه تجعلنا نقدرها.
يذكر أن رودريجيز خاذ 67 مباراة بقميص البافاري، وسجل 15 هدفًا وصنع 20 أخرى، وتوج بلقبين للدوري الألماني، ولقب كأس السوبر الألماني وكأس ألمانيا.
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