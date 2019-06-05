شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. بوفون يترك باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة الشهير، "تويتر"، رحيل حارس مرماه الإيطالي بوفون عن الفريق، خلال فترة الانقالات الصيفية. وقال باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على تويتر :” “شخص مهذب داخل وخارج الملعب، وقدوة استثنائية لجميع اللاعبين بالفريق، نتمنى لك التوفيق في المستقبل”. وتابع: “وداعًا، وشكرًا على كل شيء قدمته لنا أيها العظيم”. Advertisements يذكر أن بوفون انتقل العام الماضي من يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان.

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