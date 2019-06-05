شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تنازلت عارضة الأزياء عن قضية اغتصاب رونالدو لها؟.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو"، عن موقف القضية المقدمة ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بتهمة اغتصاب كاثرين مايورجا عارضة أزياء أمريكية، عام 2009.
وذكر الموقع، أن عارضة الأزياء تنازلت عن دعوتها القضائية المقامة ضد اللاعب والتى استمرت لسنوات عديدة، بعد وصولهما لاتفاق، وذكرت تقارير صحفية، أن رونالد قدم لها مبلغ مادي للتنازل عن دعوتها القضائية.
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