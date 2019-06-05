شكرا لقرائتكم خبر عن فشل مفاوضات يوفنتوس مع ساري.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل
تقترب مفاوضات، إدارة يوفنتوس الإيطالي مع وماوريس ساري مدرب تشيلسي، لتدريب الفريق، من الفشل.
وقالت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، أن المفاوضات باتت أقرب للفشل، في ظل مطالبة نادي تشيلسي الإنجليزي لساري بدفع قيمة الشرط الجزائي قبل انتقاله لليوفي، والبالغ قيمتها 5.3 مليون جنية استرليني، وهذا ما يقف حاجزاً أمام انتقاله لتدريب يوفنتوس.
وكان ساري قد أعلن سابقاً عن نيبته للعودة مرة آخرى للتدريب في الدوري الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر فشل مفاوضات يوفنتوس مع ساري.. تعرف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.