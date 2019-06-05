شكرا لقرائتكم خبر عن فشل مفاوضات يوفنتوس مع ساري.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

تقترب مفاوضات، إدارة يوفنتوس الإيطالي مع وماوريس ساري مدرب تشيلسي، لتدريب الفريق، من الفشل.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، أن المفاوضات باتت أقرب للفشل، في ظل مطالبة نادي تشيلسي الإنجليزي لساري بدفع قيمة الشرط الجزائي قبل انتقاله لليوفي، والبالغ قيمتها 5.3 مليون جنية استرليني، وهذا ما يقف حاجزاً أمام انتقاله لتدريب يوفنتوس.

وكان ساري قد أعلن سابقاً عن نيبته للعودة مرة آخرى للتدريب في الدوري الإيطالي.