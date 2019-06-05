شكرا لقرائتكم خبر عن برامج أسبانية تعلن انتقال هازرد لريال مدريد والان مع التفاصيل

أكد برنامج " إلى شيرينجيتو الإسباني الذى تبثه قناة La Sexta، أن إيدين هازارد لاعب تشيلسي انتقل رسمياً لريال مدريد. وأوضح البرنامج، أنه من المقرر الاعلان الرسمي، عن الصفقة خلال ساعات. Advertisements وكانت أنباء ترددت حول مبلغ انتقال هازرد لريال مدريد، ولم يعلن حتى الان عن المبلغ الرسمي انتقل به هازرد، خاصة أن تقارير صحفية أكدت رفضها لمبلغ 100 مليون يورو، الذي قدمه ريال مدريد مطالبه يزايدة المبلغ.

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