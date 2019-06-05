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برامج أسبانية تعلن انتقال هازرد لريال مدريد

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أكد برنامج " إلى شيرينجيتو الإسباني الذى تبثه قناة La Sexta، أن إيدين هازارد  لاعب انتقل رسمياً لريال مدريد.

وأوضح البرنامج، أنه من المقرر الاعلان الرسمي، عن الصفقة خلال ساعات.

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وكانت أنباء ترددت حول مبلغ انتقال هازرد لريال مدريد، ولم يعلن حتى الان عن المبلغ الرسمي انتقل به هازرد، خاصة أن تقارير صحفية أكدت رفضها لمبلغ 100 مليون يورو، الذي قدمه مطالبه يزايدة المبلغ.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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