شكرا لقرائتكم خبر عن انتر ميلان يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد والان مع التفاصيل

قال برنامج "التشرينجيتو" الإسباني، أن المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي، طالب عقد عدة صفقات لدعم الفريق خاصة في مركز الهجوم.

وأوضح البرنامج الأسباني، أن المدير الفني لإنترميلان طالب إدارة ناديه بضم الويلزي جاريث بيل مهاجم ريال مدريد خاصة مع اقتراب رحيله من الفريق في ظل عدة أزمات بينه وبين الجهاز الفني.

وأكد كونتي، أن بيل سيستطيع أن يحدث طفرة في أداء الفريق، وعودته لمكانته الطبيعية.