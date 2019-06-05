اخبار الرياضه

سلوك الجماهير يكلف بوروسيا دورتموند 45 ألف يورو

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع سلوك الجماهير يكلف بوروسيا دورتموند 45 ألف يورو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قررت المحكمة التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فرض غرامة مالية بقيمة 45 ألف يورو على نادي بوروسيا دورتموند بسبب السلوك غير الرياضي لجماهيره.

كانت جماهير دورتموند، قامت قبل بدء مباراة فريقها أمام فيردربريمن في ملعب الأخير، بإشعال 20 لعبة نارية (شماريخ)، الأمر الذي أدى إلى تأخير بداية المباراة عن موعدها المحدد ثلاث دقائق.

Advertisements

وأقيمت المباراة على ملعب فيردربريمن في مطلع مايو الماضي.

كما أشعلت الجماهير 19 لعبة أخرى خلال المباراة.

ووافق النادي على العقوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلوك الجماهير يكلف بوروسيا دورتموند 45 ألف يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا