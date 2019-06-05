سلوك الجماهير يكلف بوروسيا دورتموند 45 ألف يورو

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قررت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فرض غرامة مالية بقيمة 45 ألف يورو على نادي بوروسيا دورتموند بسبب السلوك غير الرياضي لجماهيره.

كانت جماهير دورتموند، قامت قبل بدء مباراة فريقها أمام فيردربريمن في ملعب الأخير، بإشعال 20 لعبة نارية (شماريخ)، الأمر الذي أدى إلى تأخير بداية المباراة عن موعدها المحدد ثلاث دقائق.

Advertisements

وأقيمت المباراة على ملعب فيردربريمن في مطلع مايو الماضي.

كما أشعلت الجماهير 19 لعبة أخرى خلال المباراة.

ووافق النادي على العقوبة.