شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يرفض تدخل ماكرون في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استنكر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوجريت، اليوم الأربعاء، بشكل غير مباشر، تعليقات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على خطة تهدف إلى إجراء تعديلات على دوري أبطال أوروبا، وتحويله إلى «سوبر ليج».

وكان ماكرون اعترض، أمس، على خطط لإجراء تعديلات على دوري أبطال أوروبا، معتبرًا أن ذلك يهدد «جدوى» النموذج الحالي لصالح بعض الأندية.

Advertisements

وقال لوجريت: «الاتحاد الأوروبي عليه أن يثق في أن فرنسا ستكون ملتزمة بأفضل طريقة ممكنة.. لا يجب أن يكون هناك تدخل من أي شخص، مهما كان شأنه».

وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ69 للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (كونجرس الفيفا)، في باريس.

وأضاف لوجريت، أمام مندوبي الفيفا، أن «صوت كرة القدم فقط» هو ما ينبغي أخذه في الاعتبار في هذا الصدد.