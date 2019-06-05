ريال مدريد يحسم صفقة ميندي خلال أيام

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ميندي هو الصفقة التالية لريال مدريد، بعد إعلان التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، أمس الثلاثاء.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الصفقة ستبلغ قيمتها 50 مليون يورو، وسيوقع ميندي على عقد مع الميرنجي يمتد إلى 6 سنوات مقبلة.
وأوضحت أن العلاقة الجيدة بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وجان ميشيل أولاس رئيس ليون ساعدت كثيرًا في تسريع إنهاء الصفقة التي لا يتبقى سوى الإعلان عنها بشكل رسمي.
يُذكر أن النادي الفرنسي أصدر بيانًا، أمس الثلاثاء، نفى خلاله التوصل لاتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال ميندي إلى سانتياجو برنابيو خلال الصيف المقبل.
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