شكرا لقرائتكم إسلام عبد النعيم يخضع لعملية جراحية فى الرباط الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الطبى لنادى الجونة، إجراء عملية الرباط الصليبى، لصانع ألعاب الفريق إسلام عبد النعيم القادم من طلائع الجيش على سبيل الإعارة، بعد تعرضه لهذه الإصابة أمام الإسماعيلى فى الدورى الممتاز. Advertisements ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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