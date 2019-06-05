شكرا لقرائتكم محمد عودة يرفض الاستمرار مع بتروجت فى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوى محمد عودة المدير الفنى لفريق بتروجت، بفسخ عقده مع النادى، بعدما هبط الفريق لدورى القسم الثانى .

ويتبقى لمحمد عودة فى عقده مع بتروجت موسم أخر، ولكنه يرفض تولى الفريق فى القسم الثانى، كما يمتلك عدة عروض أخرى تجله يقرر الرحيل وعدم الاستمرار مع الفريق فى القسم الثانى.

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كان بتروجت قد هبط رسميا بعد التعادل السلبى امام المقاولون العرب فى الجولة الأخيرة للدورى وتوقف رصيده عند ٣٥ نقطة .