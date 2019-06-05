شكرا لقرائتكم الخليج 365.. 75% تحرم ظهير الأهلى من الدورى الإنجليزى فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم دخول محمد هاني، نجم الأهلي والمنتخب الوطني، في دائرة اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية، إلا أن هناك أزمة تحول دون انتقاله للدوري الإنجليزي هذا الصيف.

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ولم يصل محمد هاني لنسبة المشاركة الدولية المطلوبة في الدوري الأنجليزي والتي تلزم أى لاعب بضرورة الوصول لنسبة 75% من نسبة المشاركة مع منتخب بلاده، وهي النسبة التي لم يصل لها محمد هاني، خاصة بعد استبعاده من قائمة المنتخب المشارك في كأس الأمم الافريقية المقبلة.

ويمني محمد هاني النفس للعودة سريعا للمنتخب لتحقيق النسبة المطلوبة ،لكي يتمكن من الانتقال للدوري الإنجليزى، حتي لو تم تأجيل الأمر لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.