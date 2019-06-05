مورينيو: محمد صلاح سيتوج بالكرة الذهبية

حسن العمدة

وضع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، شرطا أساسيا من أجل فوز النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالكرة الذهبية أرقى الجوائز الفردية في عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا الشأن، قال مورينيو، في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، إن محمد صلاح عليه قيادة منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية إذا أراد المنافسة على الفوز بالكرة الذهبية.

وأضاف المدرب البرتغالي: "تُقام البطولة على الأراضي المصرية، ما يجعلها مطلبًا يجب تحقيقه (من طرف محمد صلاح)".