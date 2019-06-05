رئيس الوداد يبشر لاعبيه بإعادة النهائي الإفريقي

كووورة

المغرب - منعم بلمقدم

حرص سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي، اليوم الأربعاء، على نقل تهنئته لكافة لاعبي الفريق، وأفراد الطاقم الفني بقيادة فوزي البنزرتي، بعد تتتويجهم بدرع الدوري المغربي.

وجاء ذلك في ظل تواجد الناصيري بالعاصمة الفرنسية باريس، لحضور اجتماعات الكاف التي تدرس نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي جمع ناديه بالترجي التونسي.

وتواصل الناصيري مع عميد الفريق، إبراهيم النقاش، وباقي اللاعبين، حيث شكرهم على المجهود الذي بذلوه، بتجاوز تداعيات مباراة ملعب رادس ومخلفاتها النفسية في فترة قصيرة، ليوقعوا على انتصار مهم أمام خريبكة، حسموا من خلاله اللقب.