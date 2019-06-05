شكرا لقرائتكم خبر عن فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحلول عيد الفطر المبارك تستعيد جماهير الكرة الكثير من الذكريات لمباريات الأعياد التى حملت معها ذكرى سعيدة و آخرى حزينة لكلا القطبين الأهلى والزمالك، إلا أن الأعياد ارتبطت وبصفة خاصة بذكريات سيئة لدى عشاق نادى القلعة البيضاء .

الخليج 365 يرصد أبرز ذكريات الأعياد مع نادي الزمالك في السطور التالية:

1ـ الزمالك يكسر عقدة الأعياد ويفوز على الأهلي موسم 1990

في الثالث والعشرين من شهر يونيو عام 1991 تزامناً مع عيد الأضحى واجه الزمالك مضيفه الأهلي في مباراة قمة الكرة المصرية ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري في صراع صدارة البطولة في ظل منافسة قوية من الإسماعيلي وغزل المحلة .

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الدور الأول بهدف دون رد، لذا كان الزمالك أمامه أربعة أهداف هي الثأر من الخسارة، تصدر الدوري، الانتصار على غريمه التقليدي للمرة الأولى منذ عام 1988، وأخيرا فك عقدة عدم الفوز في الأعياد ونجح الزمالك في الفوز على الأهلي في ديربي الكرة المصرية بهدفين مقابل لا شيء سجلهما أيمن يونس ومصطفى إبراهيم .

وأصبح الزمالك متصدرا لجدول الدوري عقب تلك المباراة برصيد 45 نقطة مقابل 44 لغزل المحلة والإسماعيلي، و43 للأهلي.

2 حرس الحدود والزمالك 1/0 موسم 2005

بدأت عقدة الهزائم مع الزمالك في 2005، حينما واجه حرس الحدود في 20 يناير، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخسر الزمالك وقتها بهدف دون رد سجله عبد الحميد بسيوني.

3ـ الأهلى يضحى بالزمالك 2/1 موسم 2006

ومن المباريات التي لن تنساها جماهير الأهلي،اللقاء الذي جمعه بالغريم التقليدي الزمالك يوم 30 ديسمبر 2006،حيث حقق الأحمر الفوز على الأبيض يوم عيد الأضحي بهدفين مقابل هدف سجل للأهلي أمادو فلافيو”هدفين”،و سجل للزمالك أسامة حسن،وأضاع عمرو زكي ضربة جزاء خلال اللقاء.

4ـ بتروجيت والزمالك 1/0 موسم 2007

للعيد الثالث ، يلعب الزمالك في أول أيام عيد الأضحى، ويخسر أيضا، ولكن هذه المرة كان أمام بتروجت في 19 ديسمبر 2007 ( موسم 2007/2008 ) ، وخسر الزمالك في السويس بهدف صاروخي للاعب الوسط أحمد شعبان

5ـ الزمالك وحرس الحدود 0/1 موسم 2008

واصل الزمالك هزائمه في عيد الأضحى، وفي أول يوم أيضا ، وخسر أمام حرس الحدود في ستاد القاهرة ، في الدوري موسم (2008/2009) ، وتحديدا في 8 ديسمبر 2008، وانتهى اللقاء بفوز الحدود بهدف نظيف سجله أحمد عبد الغني.

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6ـ الزمالك والاسماعيلى 0/1 موسم 2009

تلقى الزمالك هزيمة جديدة ولكن في عيد الفطر هذه المرة، حيث خسر الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري على ستاد الكلية الحربية بهدف دون رد، سجله عمرو السولية، في مباراة أقيمت بتاريخ 22 سبتمبر 2009 ، والموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

7ـ الزمالك وغزل المحلة 0/1 موسم 2009

بعد شهرين فقط من خسارة الزمالك في عيد الفطر، خسر الأبيض مجددا في نفس الموسم، في وقفة عيد الأضحى المبارك، أمام غزل المحلة بهدف دون رد، سجله محمد العتراوي ، في مباراة اقيمت بتاريخ 25 نوفمبر 2009.

8ـ الزمالك واتحاد الشرطة 0/1 في ثالث أيام العيد موسم 2009

لم يكد الزمالك يستفيق من خسارته في وقفة عيد الأضحى، حتى خسر بعدها بأربعة أيام فقط، وتحديدا في ثالث أيام العيد، ولكن هذه المرة أمام اتحاد الشرطة بهدفين دون رد، سجلهما بوبا منسواه وأحمد دويدار، وأقيم اللقاء بتاريخ 28 نوفمبر 2009.

9ـ الزمالك واتحاد الشرطة 2/1 موسم 2011

أعاد اتحاد الشرطة للزمالك ذكريات هزائمه في الأعياد مجددا، وتحديدا في ثالث أيام عيد الأضحى في عام 2011، في مباراة اقيمت باستاد القاهرة وانتهت بفوز الشرطة بهدفين لهدف، بتاريخ 8 نوفمبر 2011، واحرز للشرطة صلاح عاشور ومعروف يوسف، وأحرز للزمالك أحمد حسن.

10ـ الزمالك ومازيمبى 1/2 موسم 2011

انتقلت عقدة الزمالك في العيد من المحلية إلى الإفريقية، وخسر الأبيض في القاهرة أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا 2012 ، بهدفين لهدف في مباراة أقيمت بتاريخ 18 أغسطس الموافق أول أيام عيد الفطر، أحرز لمازيمبي هيموندي وسيمانا وأحرز للزمالك رزاق اوتومويسي

11ـ الأهلى والزمالك موسم 2015

حقق النادي الأهلي المصري فوزا غاليا على غريمه المعتاد نادي الزمالك بهدفين للاشيء ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم،موسم 2015 .

سجل لاعب خط الوسط مؤمن زكريا هدفي المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 37 للدوري المصري والتي أقيمت بإستاد برج العرب بدون جمهور بعد نقلها من استاد الجونة.

12ـ الزمالك والنجم الساحلى 1/5 موسم 2015

في عيد الأضحى أيضا ، وتحديدا رابع أيامه، كان الزمالك على موعد مع خسارة تاريخية أمام النجم الساحلي التونسي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2015، والتي أقيمت بتاريخ 27 سبتمبر في سوسة، وكانت النتيجة كفيلة بخروج الزمالك من البطولة رغم فوزه في الإياب.