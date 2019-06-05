شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يدرس فسخ عقده مع بتروجت .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس محمد عودة المدير الفنى لبتروجت فسخ عقده مع النادى بعد الهبوط للقسم الثانى .
كان بتروجت قد هبط رسميا بعد التعادل السلبى أمام المقاولون العرب فى الجولة الأخيرة للدورى وتوقف رصيده عند 35 نقطة .
ورغم ارتباط محمد عودة بعقد رسمى مع ادارة بتروجت يمتد للموسم المقبل وتمسك الإدارة ببقائه إلا أن المدير الفنى يرفض التدريب فى القسم الثانى فى ظل امتلاكه بعض العروض المحلية بعد نجاحه فى الظهور الجيد مع الفريق البترولى بالرغم من هبوط الفريق .
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