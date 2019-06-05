سوبر كورة يكشف سبب حرمان نجم الأهلى من الاحتراف فى الدورى الإنجليزى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم دخول محمد هاني، نجم الأهلي والمنتخب الوطني، في دائرة اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية، إلا أن هناك أزمة تحول دون انتقاله للدوري الإنجليزي هذا الصيف.
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