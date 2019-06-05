شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى شهداء العريش ..ويؤجل احتفالات العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الأهلى ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح اليوم الاربعاء في العريش.

ويؤكّد النادي الأهلي اعتزازه وامتنانه بكل من يقدم روحه ودماءه فداءً لهذا الوطن، وأن مصر بأبنائها قادرة على الانتصار وسحق هذا الإرهاب.

ندعو المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما قرر النادى تأجيل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك التي كان مقررا إقامتها بفروع النادي، بعد الحادث الإرهابي الغشيم.

فى نفس السياق أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، بيان رسمي ، تنعي فيه شهداء مصر جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين البطل ١٤ بمدينة العريش بشمال سيناء صباح أول أيام عيد الفطر المباراك .

وجاء البيان كالتالي ..

تنعى اللجنة الأولمبية المصرية ببالغ الحزن والأسى والغضب ، شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا اليوم في ساحة الكرامة ، جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين البطل ١٤ بمدينة العريش بشمال سيناء صباح يوم العيد .

وتتقدم اللجنة الأولمبية المصرية بأسم كل الرياضيين المصريين بصادق العزاء وخالص المواساة والمؤازرة إلى فخامة رئيس الجمهورية ولأسر الشهداء الأبطال ولعموم الشعب المصري بأسره ، وتبتهل إلي المولي القدير أن يمن علي المصايين بالشفاء العاجل .

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وفي هذا المقام تدين اللجنة الأولمبية بأشد عبارات التنديد والاستنكار هذا العمل الارهابي الذي اقترفته عصابات الإرهاب الأسود والذي يقطع بيقين على أن الارهاب لا دين له ، وأن مثل هذه الجرائم الخسيسة تُظهر بجلاء ندالة مقترفيها من الإرهابيين الجبناء ، الذين لم يتورعوا عن ارتكاب جرائمهم النكراء في صبيحة يوم العيد المبارك، يظنون واهمين أنهم بجريمتهم يفسدون عيدنا ويفتون في عضدنا أو يهونون من عزائمنا ، غير مدركين لعمي قلوبهم وظلام عقولهم التي عشش فيها إبليس وجنده أن قوة بأس ورباطة جأش المصريين يضرب بها المثل في ميادين العزة والشرف ، وأن اصطفافهم خلف خير اجناد الأرض لا يقبل الشك ، وأن تماسكهم في حربهم الشريفة ضد الإرهاب لن يمكنهم من بلوغ مقصدهم وغايتهم الخسيسة .

واللجنة الأولمبية المصرية وكافة الرياضيين المصريين تقف كالبنيان المرصوص علي قلب رجل واحد في دعم ومساندة جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب على كافة المستويات وبكل الطرق الممكنة ، إلي أن يتحقق النصر المبين علي قطعان الإرهابيين الخونة ويومَئِذٍ يفرَحُ المُؤمنُونَ بنصرِ اللَّهِ ، وأن أرض الكنانة ستبقي دائماً وابداً في أمان وسلام تحت القيادة الحكيمة لمصرنا الغالية ..

تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر .