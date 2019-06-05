إسلام عبد النعيم يجرى جراحة الصليبى بالجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الفريق القادم من طلائع الجيش على سبيل الإعارة، جراحة الصليبى بمدينة الجونة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مبارة الفريق أمام الإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز . ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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