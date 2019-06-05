شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يجدد مفاوضات التجديد مع عبد المنصف بعد توصية تاكيس جونيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو نادى وادى دجلة، مفاوضاتهم مع محمد عبد المنصف حارس المرمى، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءًا على توصية من اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق، حيث كانت أول شروطه عند تجديد عقده لمدة موسم مقبل مع الفريق الدجلاوى أن يستمر عبد المنصف.

ويعد "أوسة" من أهم العناصر الأساسية فى الفريق الدجلاوى ويعتمد عليه اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى بشكل اساسى لتطبيق خطته التى تعتمد على بناء الهجمة بداية من حارس المرمى وصولاً لمرمى الخصم.

محمد عبد المنصف، كان قد فضّل عدم حسم أمر تجديد تعاقده مع نادى وادى دجلة في الوقت السابق، وتأجيله خاصة فى ظل العروض العديدة التى تلقاها مؤخرًا من أندية بالدورى الممتاز كان على رأسهم الإسماعيلى، وذلك فى انتقالات يناير الماضى، إلا أن المسئولون بالنادى الدجلاوى أعادوا فتح الملف من جديد، لحسمه، حتى لا يتلقى الحارس عروضًا مغرية فى الفترة الحلية تدفعه للرحيل عن عرين الغزلان، خاصة وأن عبد المنصف تربطه علاقة وطيدة بمسئولو دجلة والجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس.