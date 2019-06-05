سوبر كورة يكشف دور جروس فى رحيل أوباما إلى الدورى السعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايدت فرص انتقال يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، للعب فى الدوري السعودي خلال الموسم الكروى الجديد، مع وجود ربط بين ذلك وبين المدير الفنى السابق جروس.

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