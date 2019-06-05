شكرا لقرائتكم خبر عن «فان ديك» يطلب تحسين عقده مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخبر النجم الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، إدارة ناديه برغبته في الحصول على عقد جديد مع النادي.

ويتبقى للاعب 4 سنوات في عقده الحالي الذي يمتد لـ5 سنوات ونصف السنة منذ توقيعه في يناير 2018، إلا أنه وعقب الفوز بدوري أبطال أوروبا والموسم الذي قدمه في الدوري الإنجليزي وتُوج على إثره بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، يرغب في تحسين شروط العقد الذي يربطه بالريدز.

ويعتبر «فان ديك» ضمن أعلى اللاعبين راتبًا بالفعل في ليفربول، إلا أنه يرى أحقيته في الحصول على عقد أفضل.