شكرا لقرائتكم خبر عن «فان ديك» يطلب تحسين عقده مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخبر النجم الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، إدارة ناديه برغبته في الحصول على عقد جديد مع النادي.
ويتبقى للاعب 4 سنوات في عقده الحالي الذي يمتد لـ5 سنوات ونصف السنة منذ توقيعه في يناير 2018، إلا أنه وعقب الفوز بدوري أبطال أوروبا والموسم الذي قدمه في الدوري الإنجليزي وتُوج على إثره بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، يرغب في تحسين شروط العقد الذي يربطه بالريدز.
ويعتبر «فان ديك» ضمن أعلى اللاعبين راتبًا بالفعل في ليفربول، إلا أنه يرى أحقيته في الحصول على عقد أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر «فان ديك» يطلب تحسين عقده مع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.