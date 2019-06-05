شكرا لقرائتكم خبر عن نجم توتنهام يؤكد رغبته في الرحيل عن النادي.. ويكشف موقفه من ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم الدنماركي، كريستيان إريكسن، رغبته في الرحيل عن نادي توتنهام الإنجليزي هذا الصيف لخوض تجربة جديدة، فيما ينتظره ريـال مدريد.

ويملك «إريكسن» عامًا واحدًا متبقيًا في عقده مع السبيرز، فيما صرح لصحيفة Ekstra Bladet الدنماركية قائلًا: «لدي احترام كبير وعميق لكل شيء حدث في توتنهام، ولن يكون أبدًا سلبيًا، ولكن قلت أيضًا إنني أرغب في تجربة شيء جديد، أتمنى أن يتضح كل شيء خلال الصيف، هذه هي الخطة، في كرة القدم لا تعلم متى تتضح الأمور، يمكن أن يحدث ذلك في أي وقت، الجميع يريد الأفضل أن يحدث في أسرع وقت ممكن، ولكن في كرة القدم الأشياء تأخذ وقتًا».

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وأضاف: «الأمور تعتمد على دانيال ليفي (رئيس توتنهام) وكذلك أن يتقدم ناد آخر بطلب للتعاقد معي، وإلا سيكون عليّ الجلوس على الطاولة والتفاوض على عقد جديد، لا يمكنك أن تضع تاريخًا محددًا بنفسك، ليس هناك نقطة لا يمكن لتوتنهام أن يحققها، وإذا كان عليّ أن أرحل فأتمنى أنها ستكون خطوة للأعلى».

وتحدث النجم الدنماركي عن احتمالية انتقاله لريـال مدريد: «هي خطوة للأعلى، ولكنها تتطلب أن يتحدث ريـال مدريد مع توتنهام ويقولون نريد كريستيان، وهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن، على حد علمي».

واختتم: «الأمر صعب، ويعتمد على كثير من الاحتمالات، وإذا لم يظهر شيء أكثر إثارة لم لا أبقى في توتنهام، وسيتوقف توقيعي على عقد جديد لتوتنهام على الشروط».