شكرا لقرائتكم خبر عن «كوليبالي» يتلقى عرضًا إنجليزيًا ليصبح أغلى مدافع في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا للمدافع السنغالي لنابولي الإيطالي، كاليدو كوليبالي، قد يجعله أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

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وجاء العرض المقدم، حسب صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية بقيمة تعادل 84 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يزيد بقرابة 9 ملايين إسترليني عن قيمة انتقال أغلى مدافع في العالم حاليًا، فيرجيل فان ديك، من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018.

ويعتبر «كوليبالي» أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية هذا العام، إذ يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وريـال مدريد، إلا أن نابولي لا يبدو مستعدًا للتخلي عن خدماته.

ويسعى مانشستر يونايتد ومديره الفني أولي جونار سولسكاير لإغراء نابولي واللاعب، الذي يرتبط بعقد مع فريقه حتى 2023، بقيمة الصفقة، في ظل رغبة الشياطين الحمر في تدعيم مركز قلب الدفاع.