شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرينجيتو»: ريـال مدريد سيعلن ضم «هازارد» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد برنامج «الشرينجيتو» الإسباني الشهير انتهاء ريـال مدريد من ضم النجم البلجيكي، إيدن هازارد، من تشيلسي الإنجليزي، موضحًا أن الصفقة سيتم الإعلان عنها رسميًا في وقت لاحق اليوم.
ويتصدر «هازارد» قائمة المطلوبين في النادي الملكي، فيما أكد اللاعب نيته الرحيل عن البلوز عقب التتويج ببطولة الدوري الأوروبي.
ولم يخفِ البلجيكي حبه لريـال مدريد طوال السنوات الماضية، إذ دائمًا ما تحدث عن كونه نادي أحلامه، كما يعتبر المدير الفني الحالي للميرنجي، زين الدين زيدان، هو المثل الأعلى لـ«هازارد» في عالم كرة القدم.
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