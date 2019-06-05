شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعلن رحيل خاميس رودريجيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رحيل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز رسميًا عن الفريق بعد انتهاء فترة إعارته امتدت لموسمين من ريـال مدريد الإسباني.

وكان النادي يملك بندًا بأحقية شراء اللاعب إلا أنه لم يتم تفعيله، فيما أشارت بعض التقارير الصحفية إلى طلب اللاعب نفسه عدم تفعيل ذلك البند.

ويعود «رودريجيز» للانضمام لريـال مدريد بعد انتهاء الإعارة، إلا أنه من المنتظر رحيله عن الملكي خلال الصيف الجاري، إذ يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية وخاصة في إيطاليا كيوفنتوس ونابولي.