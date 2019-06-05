شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد في قضية «رونالدو» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لاس فيغاس)سقطت شكوى الاغتصاب بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بحسب ما أفاد تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ اليوم (الأربعاء)، دون تحديد ما إذا تم التوصل إلى إتفاق مالي بين الطرفين.
وتم تقديم إخطار بالتخلي الطوعي عن الشكوى الشهر الماضي في محكمة ولاية نيفادا في لاس فيغاس.
ولم تذكر الوكالة ما إذا كانت المدعية، عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا، قد توصلت إلى اتفاق رضائي مع رونالدو حامل الكرة الذهبية 5 مرات.
وتقدمت مايورغا العام الماضي بشكوى في ولاية لاس فيغاس تتهم رونالدو باغتصابها في 13 يونيو 2009 في غرفتها في الفندق، وأنه مارس عليها ضغوطا لتوقيع اتفاق مالي لالتزام الصمت بشأن ما حصل.
ونفى رونالدو 34 عاما لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الاسباني السابق هذه الاتهامات بشدة.
وصرحت مايورغا العام الماضي أنها رغم توصلها الى تسوية مالية مع رونالدو، إلا انها شعرت بعد فترة قصيرة من عملية الاغتصاب المزعومة، بصدمة عاطفية لم تسمح لها بالمشاركة في عملية الوساطة.
وبعد الاتهامات المتجددة، أعادت شرطة لاس فيغاس فتح تحقيق.
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