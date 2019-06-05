الأهلي والزمالك .. عاملين إيه في العيد ؟...

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جدة - عمرو شويل احتفالا بعيد الفطر المبارك جاء فريقا كرة القدم لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في إجازات متفاوتة حيث منح خالد جلال لاعب الزمالك فترة إجازة كبيرة تمتد إلى عشرة أيام بينما منح مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي لاعبيه أول وثاني أيام عيد الفطر فقط على أن يتم تحديد الإجازة في اليوم الثالث. Advertisements مران الأهلي مران الزمالك

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