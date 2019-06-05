شكرا لقرائتكم حميد أحداد مع زوجته بـ"القفطان" المغربى: عيدكم مبارك.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ المغربى حميد أحداد لاعب الزمالك عشاقه ومتابغيه بحلول عيد الفطر المبارك. ونشر أحداد صورا له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مع زوجته بالقفطان المغربى معلقا عليه :" عيدكم مبارك". Advertisements الجدير بالذكر أن الفرنسى هيرفى رينار لم أحداد لمعسكر منتخب المغرب الذى يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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