شكرا لقرائتكم هل يتألق بيراميدز إفريقيا ويضيف لقبا قاريا جديدا فى دواليب الكرة المصرية ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيكون فريق بيراميدز على موعد مع التاريخ عندما يحل ضيفا جديدا ومولودا حديثا لأول مرة لتمثيل الكرة المصرية فى البطولات الإفريقية الموسم المقبل بصفته وصيف بطولة الدورى العام برصيد 70 نقطة وربما الثالث حال نجاح الزمالك فى اقتناص الفوز او التعادل فى ثلاث مباريات متبقية له بعدما أنهى بيراميدز جولاته فى المسابقة المحلية.

ويكون الباب مفتوح على مصراعيه امام كتبية النجوم فى فريق بيراميدز لتمثيل مشرف فى ظل منافسة شرسة لحصد لقب الكرنفدرالية لإفريقية وربما دورى الأبطال الافريقى حال عدم وصول الزمالك الى النقطة 70 ليفوز بالوصافة.

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وحال تألق لاعبو المولود الجديد افريقيا فى الاختبار الاول ربما يكونوا قادرين على التتويج باللقب القاري الاول وخطف المركز الاول خاصة لما يملكه من لاعبين دوليين يمتازون بالقدرة على خوض المنافسات الافريقية والعربية وعلى رأسهم خماسى المنتخب المصرى بقيادة عبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد الشناوى وأحمد أيمن منصور ودونما. وغيرهم من الاعبين الموهبين.

كما سيدعم بيراميدز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل بعد رصد ميزانية ضخمة على حد زعم مسئوليه للمنافسة على البطولات الموسم المقبل ونفس الحال بالنسبة للقيادة الفنية بعد رحيل الارجنتيني ريمون دياز ستختار الادارة مديرا فنيا بعناية شديدة ليكون على قدر المسئولية.

اللاعبون المصريون وكذلك المدير الفنى الوحيد الذى تواجد في بدورى المحترفين ونسلط الضوء على كل منهم فى إنجازاته وإخفاقاته ومساهمته مع فريقه خلال مشوار المسابقة.