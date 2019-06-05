شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 15 سبتمبر موعدا لبدء الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد اتحاد الكرة ، يوم 15 سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لإنطلاق الدورى الجديد موسم 2019 -2020. Advertisements وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة منح أندية الدورى الممتاز راحة لمدة شهر بعد انتهاء الدورى الحالى فى يوليو المقبل.. وكشف مصدر بلجنة المسابقات أنه تقرر استكمال بطولة الدوري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث تُختتم البطولة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تم تحديد يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لها. ومن المقرر أن تحصل الأندية على راحة لمدة شهر بعد انتهاء الدورى رسميا فى يوليو المقبل، على أن يُستأنف الموسم الجديد بمباريات كأس مصر للموسم الحالى.

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