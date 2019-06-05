شكرا لقرائتكم هل ينتقل أوباما للدورى السعودى بسبب جروس؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تزايدت فرص انتقال يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، للعب فى الدوري السعودي خلال الموسم الكروى الجديد.

ويرحب مسئولو الزمالك، برحيل يوسف أوباما رغم تألقه فى الموسم الحالى لوجود بعض الخلافات الخفية بينه وبين مسئولو القلعة البيضاء مما يهدد استمراره داخل النادي فى الفترة المقبلة.

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وأبدى السويسرى كريستيان جروس، رغبة فى تواجد أوباما ضمن صفوف فريقه الجديد ويعد الأقرب تولى الخواجة المسئولية الفنية لأحد أندية الدوري السعودي فى الموسم المقبل وترددت أنباء قوية عن اقترابه من تدريب أهلى جدة.

ويرتبط أوباما بعلاقة قوية مع جروس وكان أكثر لاعبى الزمالك حزنا على رحيل الخواجة بعد انتهاء عقده يوم 31 مايو الماضى.