كل الحراس فى مرمى الأهلى...

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جدة - عمرو شويل رغم بعض التصريحات المباشرة وغير المباشرة من قبل مسئولى التعاقدات بالنادى الأهلى، حول عدم حاجة الفريق الأحمر إلى التعاقد مع حراس مرمى جدد، إلا أن الأيام الأخيرة كشفت عكس ذلك.

حيث شهدت الفترة الأخيرة أكثر من اتصال مباشر من جانب وسطاء التعاقدات بالقلعة الحمراء، مع الحراس الثلاثة محمد عواد، ومحمد أبو جبل، وعامر عامر.

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وعلم "الخليج 365" أن هناك محاولات جدية من جانب مسئولى الأحمر لضم حارس مرمى على الأقل من الحراس الثلاثة المستهدفين.