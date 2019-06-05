شكرا لقرائتكم العين يتعاقد مع البرازيلي كايو قادماً من الوصل الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم رسمياً عن شراء بطاقة البرازيلي، كايو كانيدو “28 سنة”، مع نادي الوصل مقابل 6 ملايين دولار، وذلك في البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت، يوم الأربعاء.

وأعلن العين خلاله عن انضمام اللاعب إلى قائمة فريق الكرة الأول بداية من الموسم الجديد ولمدة ثلاثة مواسم لتعزيز قوة "الزعيم" وتحقيق أهداف النادي الكبيرة وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية، ومن المقرر أن يظهر كايو مع الزعيم بالقميص رقم 7.

وأعربت شركة نادي العين لكرة القدم عن بالغ تقديرها لإدارة نادي الوصل على التعامل الراقي والاحترافي، كما أشادت بموقف اللاعب البرازيلي كايو كانيدو، الذي أظهر رغبة كبيرة في الدفاع عن شعار “الزعيم” خلال مرحلة المفاوضات.