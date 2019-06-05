كاف يصدر القرار النهائى لأحداث مباراة الترجى والوداد.. الليلة

كتب رامى عبد الحميد يحسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الأربعاء بالعاصمة الفرنسية "باريس" الموقف النهائى لأحداث مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي. عقدت لجنة الطوارىء التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بالعاصمة الفرنسية "باريس"، اجتماعا أمس على هامش إجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "كونجرس الفيفا" إلا أن القرار النهائى تم تأجيله لليوم الأربعاء. وتوج الترجى التونسى الجمعة الماضية بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على...

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