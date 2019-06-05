إيهاب جلال يطالب المصري بالتعاقد مع نجمي الأهلي

نور عادل
طالب إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، إدارة النادي بفتح باب التفاوض مع إدارة الأهلي من أجل ضم ثنائي فريق الكرة الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويرغب ايهاب جلال في ضم الثنائي أحمد الشيخ وإسلام محارب من النادي الأهلي سواء على سبيل الاعارة او البيع النهائي، خاصة وان الثنائي يغيبان عن المشاركة بشكل كبير مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.
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