التزكية تمنح انفانتينو ولاية ثانية على سدة رئاسة فيفا

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دون أي مفاجأة، أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم انتخاب رئيسه السويسري جاني انفانتينو، المتباهي بتضاؤل نسبة الفساد في منظمته، لولاية ثانية حتى 2023 الاربعاء في باريس خلال الاجتماع الـ69 لجمعيته العمومية.

وجاء انتخاب انفانتينو (49 عاما) الذي خلف مواطنه جوزيف بلاتر في شباط/فبراير 2016 اثر فضيحة فساد كبرى هزت المنظمة العالمية، من دون مواجهة اي مرشح منافس، خلافا لولايته الاولى التي تفوق في انتخابات دورها النهائي على الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة (115-88).

قال السويسري-الايطالي في العاصمة الفرنسية "لمن يحبني ولمن يكرهني، أحب الجميع اليوم".

وتباهى انفانتينو بمنظمة "فيفا الجديدة" أصبحت "مرادفة اليوم للمصداقية"، قبل اعادة انتخابه بالتزكية اثر توصية من مجلس فيفا اتخذت الاثنين واقرتها الجمعية العمومية بغالبية 202 صوتين ورفض 3 أصوات فقط، من بين 210 اتحادات مخولة بالتصويت.

قال انفانتينو الذي تحدث بأربع لغات (انكليزية وفرنسية والمانية واسبانية) "الأعوام الثلاثة الماضية لم تكن مثالية، لقد ارتكبت اخطاء، ومن المؤكد انني حاولت تحسين الامور. لكن اليوم، في يوم الانتخاب، لا أحد يتحدث عن أزمة أو فضائح و فساد. نتكلم عن منظمة تتحدث كرة القدم".

تابع "شكرا اصدقائي، لأنه بفضلكم تمكنّا من تحويل فيفا الى فيفا جديد. منظمة اصبحت اليوم مرادفة للمصداقية، الثقة والنزاهة".

- "لا تسامح" -

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وعن فضائح الفساد التي هزت المنظمة واطاحت بابرز رؤوسها منذ 2015، تابع "لا يوجد مكان للفساد. لا يوجد تسامح في هذا الموضوع! ما حصل لن يتكرر ابدا. يجب أن يكون هذا الامر واضحا لمن هم داخل هذه القاعة وخارجها".

وظهرت فضائح الفساد في فيفا في أيار/مايو 2015، عندما أوقفت الشرطة السويسرية في أحد فنادق مدينة زيوريخ الفخمة، سبعة مسؤولين في الاتحاد الدولي الذي كان يستعد لإعادة انتخاب بلاتر رئيسا، وذلك بناء على طلب أميركي بعد تحقيق كشف وجود فساد مستشر يمتد لنحو 25 عاما. وأدت الفضائح الى الاطاحة برؤوس كبيرة في فيفا وفي المقدمة بلاتر الذي تولى رئاسة الاتحاد لمدة 17 عاما.

ورحب انفانتينو أيضا بـ"الصلابة المالية" لفيفا، التي ارتفعت ايراداتها من 5 مليارات دولار اميركي الى 6,4 مليارات دولار في دورة 2015-2018 "في فترة لم يرغب أحد بالارتباط في فيفا"، فيما ارتفع احتياطه النقدي من مليار دولار الى 2,75 مليار دولار.

واضطر انفانتينو للتخلي عن خططه لتوسيع عدد المشاركين في مونديال قطر 2022 من 32 منتخبا الى 48، لتتغير الصيغة في نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكنه نجح بتغيير صيغة كأس العالم للاندية بحيث ستقام بمشاركة 24 فريقا بدلا من سبعة بدءا من العام 2021.

علق قائلا ان المسابقة التي لم يتقرر بعد من سيستضيف نسختها الاولى "مفتوحة، شاملة وعالمية، ما يتيح فرصة أكبر لاندية من مختلف انحاء العالم للمشاركة".

وقبل يومين من افتتاح كأس العالم للسيدات في فرنسا، ذكر انفانتينو ان الادارات السابقة لفيفا لم تكن تولي اهتماما بالكرة النسائية، فيما كان هو سببا لانشاء "دائرة مخصصة" لكرة السيدات وتعيين سيدة، السنغالية فاطمة سامورا، في منصب الامين العام، وأضاف مازحا "وهي ليست أوروبية أيضا".

قال "لدينا 20% من السيدات في كل لجان فيفا. فقط 20%؟ نعم، لكن في السابق كانت النسبة 4%! يجب أن نكون أفضل في هذا المجال وسنصبح كذلك".