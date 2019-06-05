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هجرة جماعية للاعبى بتروجت بعد الهبوط للقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عدد كبير من لاعبى بتروجت الرحيل عن صفوف الفريق بعد الهبوط للقسم الثانى ، وبدأوا خطوات البحث عن أندية ينضمون اليها .

 

 

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كان بتروجت قد هبط للقسم الثانى بشكل رسمى بعد تعادله أول أمس مع المقاولون العرب سلبيا فى الجولة الاخيرة من الدورى وتجمد رصيده عند 35 نقطة .

 

وقد أكد مصدر مسئول ببتروجت أن إدارة النادى سوف توافق على فسخ العقود ذات النسب المرتفعة فى ظل السياسة التى تنتهجها الشركة فى ترشيد النفقات فى الموسم المقبل .

واضاف نفس المصدر أن الإدارة لن توافق على رحيل أى لاعب مجانا الا فى حالة وجود عرض مالى جيد يستطيع من خلاله النادى الوفاء بالتزاماته المادية تجاه باقى اللاعبين .

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