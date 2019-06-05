سوبر كورة.. كل الحراس فى مرمى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم بعض التصريحات المباشرة وغير المباشرة من قبل مسئولى التعاقدات بالنادى الأهلى، حول عدم حاجة الفريق الأحمر إلى التعاقد مع حراس مرمى جدد، إلا أن الأيام الأخيرة كشفت عكس ذلك.

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