شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج هل يرحل جونيور أجاي عن الأهلى فى الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط أسم النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلى بالرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد فى ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بتواجد الرباعى أجاى وعلى معلول ووليد أزارو وجيرالدو.

هل تلقى أجاى عروض للرحيل عن الأهلى ؟

بالفعل تلقى أجاى عدة عروض خارجية للرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويأتي في مقدمة هذه العروض عرضا مغريا من أحد أندية الدوري البرتغالي.

ما قيمة ما سيتقاضاه أجاي حال رحيله؟

يحصل أجاى حال رحيله للدوري البرتغالى علي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار في الموسم الواحد أى ما يوازى 20 مليون جنيه مصري وهو مبلغ يفوق ما يحصل عليه أجاي من الأهلي بـ350 الف دولار تقريبا.

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هل تلقى الأهلى عرضاً رسمياً لبيع أجاى ؟

لم يصل للأهلى أي عروض رسمية حتى هذه اللحظة، وإن كان اللاعب يرغب فى الرحيل لخوض تجربة إحترافية جديدة ولتوتر علاقة بالأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، لكنه يشترط بالطبع موافقة الأهلي بسبب قوة علاقته بالنادي.

ما موقف الأهلى من بيع أجاي ؟

رغم تأكيد مسئولي الأهلى على رغبتهم في بقاء أجاي إلا أن تيارا قويا ظهر في الفترة الأخيرة داخل النادي يرحب برحيل اللاعب النيجيرى حال وصول عرض مالي كبير للاعب النيجيري لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن الأهلي يرغب في التعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي متميز وهذا يتطلب الاستغناء عن بعض لاعبي الفريق الأجانب حالياً.