شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يضع برنامج تأهيلى لجمعة وأوباما رغم أجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد محمد أسامة طبيب الزمالك، برنامج تأهيلى خاص لكل من يوسف أوباما وعبد الله جمعة لاعبا الفريق، من أجل تنفيذه خلال فترة الأجازة المفتوحة، التى حصل عليها الفريق الأبيض، عقب التعادل مع حرس الحدود.

وكان خالد جلال المدير الفنى للزمالك، استبعاد يوسف أوباما من قائمة مواجهة حرس الحدود، بعدما تعرض اللاعب للإصابة فى أنكل القدم، قبل ساعات قليلة من المباراة، كما شعر عبد الله جمعة بشد فى العضلة الخلفية، وطلب من الجهاز الفنى عدم مشاركته من بداية المباراة أمام الحرس، حتى لا تتفاقم الإصابة، وهو ما حققه خالد جلال للاعب، وعندما شعر المدير الفنى للحاجة لخدمات اللاعب فى الشوط الثانى من اللقاء، وخاصة فى ظل هبوط مستوى بهاء مجدى الذى أحرز هدف بالخطأ فى مرماه، قام بالاستعانة به، فى محاولة لتحقيق الفوز، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل بين الفريقان.

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وكان الجهاز الفنى للزمالك منح لاعبى فريقه راحة سلبية مفتوحة، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما، وأكد الجهاز الفنى أنه لم يتم تحديد فترة الراحة، وسيتم الاستقرار عليها خلال الساعات المقبلة وإخطار اللاعبين بموعد العودة للتدريبات مجددا فى ظل توقف الدورى بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.