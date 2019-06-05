الاتحاد ينهى تعاقد النيجيري "تشوكا" والبرازيلي "والاس دا سيلفا" بالتراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى لاتفاق مع كل من المهاجم النيجيرى "تشوكا" و المدافع البرازيلى والاس ألفيس دا سيلفا لإنهاء تعاقدهما مع نادى الاتحاد السكندرى بالتراضى.
أجرى المفاوضات مع الثنائى حازم الرجال أمين الصندوق الذى نجح فى إنهاء التعاقد معهم دون اى التزامات مالية إضافية على نادى الاتحاد السكندرى، بحضور إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين، وسمير محجوب إدارى الفريق .
جاء إنهاء تعاقد اللاعبين مع زعيم الثغر فى إطار خطة إدارة النادى لإعادة هيكلة فريق الكرة ثم تدعيمه بعناصر مميزه و فعاله قادرة على إفادة زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.
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