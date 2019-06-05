شكرا لقرائتكم خبر عن 3 زملكاوية تحت مراقبة الدراويش فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو الإسماعيلى موقف إدارة نادى الزمالك من بعض اللاعبين بالبقاء والرحيل حتى تبدأ المفاوضات الرسمية لضمهم لقلعة الدراويش . ويعد محمد حسن ومحمد عنتر و أيمن حفنى أبرز اللاعبين الذين يترقبهم مسئولو نادي الإسماعيلي تمهيدا للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة سواء عن طريق البيع النهائى او الاعارة لمدة موسم . Advertisements

أيمن حفنى محمد حسن مطلوب فى الاسماعيلى ويجهز صبرى المنياوى مدير الكرة بالاسماعيلى ومحمود جابر المدير الفنى تقرير عن المراكز المطلوب دعمها فى صفوف الدراويش و كذلك قائمة الذين يوصون بالاستغناء عنهم فى الصيف .

هل يرحل عنتر للدراويش هل يرحل عنتر للدراويش

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