شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعاون الأهلى مع المصري فى الميركاتو الصيفي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ موسم الانتقالات الصيفية مبكراً، حيث شرعت الأندية فى إعداد العدة للموسم الجديد، الذي من المتوقع أن يكون فى منتهى الشراسة ويأتى استكمالاً لقوة الموسم الجاري.

الأهلى والمصري لا يتبادلان اللاعبين منذ فترة ليست بالقصيرة، وبالتحديد منذ أحداث بورسعيد، رغم ارتباط اسم أكثر من لاعب فى السنوات الماضية بالانتقال من المصري للأهلى أو العكس.

مسئولو الأهلى أبدوا رغبة حقيقية فى التعاقد مع إسلام عيسى مهاجم المصري، فى الوقت الذي يوجد أكثر من لاعب على رادار المصري يلعب فى الأهلى بتوصية من إيهاب جلال المدير الفني للمصري ومنهم:

أحمد الشيخ

طلب إيهاب جلال التعاقد مع أحمد الشيخ صانع ألعاب النادى الأهلى، فى حالة رحيله عن القلعة الحمراء سواء على سبيل البيع أو الإعارة.

وغاب الشيخ عن مباريات الاهلي طوال الموسم الحالي تقريبا لأسباب فنية الأمر الذي جعله مرشح بقوة للرحيل عن النادي الصيف المقبل، وتلقي أحمد الشيخ عدة عروض محلية غير أنه طلب تأجيل البت فيها لحين معرفة مصيره مع الأهلي.

إسلام محارب

بتوصية من إيهاب جلال بدأ مسئولو المصري فى التفاوض مع إسلام محارب لاعب الأهلى، بعد الأنباء التى ترددت حول اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء، فى ظل رغبة إيهاب جلال فى التعاقد مع لاعبين يعينوه فى المشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل بعد حصوله على المركز الرابع فى الدورى.

باسم على

دخل باسم على، ظهير أيمن النادى الأهلى، حسابات الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتنتظر إدارة المصري حسم أمر اللاعب من قبل إدارة الأهلى، فى ظل ارتباط اسم اللاعب بالرحيل فى أكثر من مناسبة، إلا أن الإدارة الحمراء دائماً ما تتمسك ببقائه فى اللحظات الأخيرة.

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