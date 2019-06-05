تقارير مغربية: إعادة نهائي دوري الأبطال في مصر.. وإيقافا جاساما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد تقارير مغربية أن لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ستتخذ قرارات حاسمة بشأن واقعة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن لجنة الطوارئ بالكاف، ستطلب من الترجي إعادة الميداليات والكأس، بعد القرار الذي ستتخذه، على أن تعاد المباراة في مصر بدون جمهور.

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وتوج الترجي بدوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، بعد انسحاب الوداد، إثر عدم احتساب الحكم الجامبي بكاري جاساما هدفا صحيحا لبطل المغرب بداعي التسلل.

كما أكدت الصحيفة أن اللجنة ستقرر تجميد نشاط رئيس الترجي التونسي حمدي المؤدب لمدة سنتين، وتوقيع عقوبات مالية على الاتحاد التونسي لكرة القدم "الجامعة التونسية".

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار النهائي سيتصدر خلال الساعات القادمة.