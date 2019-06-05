المقاصة يوضح حقيقة التعاقد مع ميدو لتدريب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

نفى محمد مجد المشرف العام على الكرة بفريق مصر المقاصة، ما تردد مؤخرا بشأن تولى أحمد حسام ميدو المهمة الفنية للفريق خلفا لجمال عمر، حتى الآن.

وأشار مجد في تصريحات خاصة لـ"يلاكورة"، إلى أن هناك اجتماع مجلس إدارة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد المدير الفني للفريق.

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وأوضح أن محمد عبدالسلام رئيس النادي، كان في مهمة خارج مصر، مؤكدًا أن النادي لم يتفاوض مع مدير فني حتى الآن ولا يتعجل في ذلك.

واستدرك: "ميدو مدرب مميز ومن ضمن المرشحين بالتأكيد لتولى المهمة الفنية للفريق".

الجدير بالذكر أن مصر المقاصة بدأ الموسم تحت قيادة طلعت يوسف قبل أن يرحل ليتولى جمال عمر المهمة الفنية للفريق.