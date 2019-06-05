"اتنكر يا صلاح".. تباين ردود أفعال الجماهير بعد تغريدة "مو" بشأن الخصوصية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تباينت ردود أفعال رواد موقع التواصل الاجتماعي "توتير" بعد التغريدة التي نشرها المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صباح اليوم الأربعاء.
صلاح أعرب عن غضبه بسبب تزاحم الجماهير أمام منزله في الصباح، الأمر الذي لم يمكنه من أداء صلاح العيد الفطر المبارك.
وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب".
وأضاف:" دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".
وجاءت ردود الأفعال متباينة ما بين مؤيد ومعارض لتغريدة "مو" فهناك من طالبه بالتنكر، بينما طالبه البعض الآخر مراعاة مشاعر الجماهير التي تقدره وتحترمه.
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