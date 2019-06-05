أحد الثلاثي "هازارد ومبابي وإريكسن".. ريال مدريد يعلن اليوم الصفقة الأهم منذ سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نقلت تقارير تليفزيونية إسبانية، إن ريال مدريد بصدد الإعلان عن صفقة كبرى في وقت لاحق اليوم الأربعاء، تعد الأهم للفريق الملكي خلال السنوات الأخيرة.

زيدان بدأ في إعادة بناء الفريق بعد توليه المسؤولية خلفا لسانتياجو سولاري، حيث بدأ الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع ميليتاو مدافع بورتو، ويوفتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت.

ونقلت الصحف الإنجليزية والإسبانية اليوم، اقتراب أحد هؤلاء الثلاثي للانضمام للفريق الملكي.

مبابي

وذكر راديو "كادينا سير" الإسباني، إن الفرنسي الشاب كيليان مبابي، أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، بمغادرة الفريق خلال الصيف..

وأوضحت أن ويلفرد مبابي والد النجم الشاب ووكيله، التقى في زيوريخ أحد أهم الشخصيات في عالم كرة القدم، دون أن تسميه.

هازارد

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يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إنجليزية إلى اقتراب صفقة البلجيكي إدين هازارد من الإعلان، في ظل اهتمام النادي الملكي بضمه، ورفضه تجديد تعاقده مع البلوز المقرر أن ينتهي الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة مترو الإنجليزية، أن صفقة انضمام الدولي البلجيكي صاحب الـ28 عاما، ستقدر بـ100 مليون جنيه أسترليني.

وعاد خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام لريال مدريد، إلى العاصمة الإسبانية اليوم الأربعاء، بعد عقد جلسة مع مسؤولي البلوز لإتمام الصفقة..

إريكسن

نجم الوسط الإنجليزي كريستيان إريكسن أبلغ إدارة السبيرز اليوم أنه يريد تحد جديد ومغادرة ناديه اللندني.

وقال إريسكن في تصريحات اليوم: "كل ما يحدث في توتنهام سلبي للبقاء، وأريد تجربة جديدة، فلدي احترام لكل ما يحدث في السبيرز".

وينتهي تعاقد إريسكن مع توتنهام في صيف 2020، معبرًا عن رغبته في أن يكون هناك قرارا جديدًا بشأن مستقبله هذا الصيف.