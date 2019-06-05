صحيفة ألمانية تكشف التهم الموجهة لأحمد أحمد في تحقيقات فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة NZZ الألمانية عن التهم الموجهة إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من جانب لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي"فيفا".

وبحسب ما أشارت إليه الصحيفة الألمانية فإن أحمد أحمد رئيس الكاف خضع اليوم الأربعاء للتحقيق بناء على الشكوى المقدمة من عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي والذي تم إقالته قبل عدة أسابيع.

صحيفة ماركا كانت قد أكدت في وقت سابق أن أحمد أحمد سيتوجه إلى الإكوادور خلال الأيام المقبلة من أجل الخضوع للتحقيق، والذي يتضمن اتهامات بالفساد المالي التي قد تؤدي لاستقالته من منصبه.

Advertisements

NZZ كشفت عن الثلاث تهم الموجهة إلى رئيس الكاف والتى على رأسها اتهامه بالفساد المالي ومنح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحاد الوطنية، كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه.

أما التهمة الثالثة فكانت بشرائه سيارتين جديدتين على حساب الكاف مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه مدغشقر.

وشددت الصحيفة أن رئيس الكاف سيكون مطالبًا بالكشف عن سبب إقالة عمرو فهمي من منصبه بدون الرجوع إلى دعم اللجنة التنفيذية في الكاف.