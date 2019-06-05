وفاة "بندق" الإسماعيلي الشاب في حادث أليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: لقى أدهم بندق لاعب الإسماعيلي الشاب مصرعه منذ ساعات قليلة إثر تعرضه لحادث إليم بالقاهرة. ويلعب بندق في فريق مواليد ٢٠٠٣ وكان يُتنبأ له بأن يكون أحد نجوم الإسماعيلي بالمستقبل بشهادة جميع المدربين الذين تدرب معهم.

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